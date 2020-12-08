Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi - Son Dakika

Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi

08.12.2020 15:00
Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi, System.String[]

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kabcami Mahallesinde inşaatı süren Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda (Sporcu Fabrikası) sona gelindi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kabcami Mahallesinde inşaatı süren Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda (Sporcu Fabrikası) sona gelindi.

Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu binasının Şubat 2021 yılı içinde tamamlanarak tamamen faaliyete geçeceği öğrenildi.

4 Ağustos 2020 tarihinde ek ikmal inşaat ihalesi 9 milyon TL proje bedeliyle ihale edilen bina gençlerin spor sevgisine katkı sağlayacak. Adıyaman halkının ve gençlere modern bir bina ile hizmet verecek olan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda 4 katlı olup, 5 adet çok amaçlı spor salonu, 2 adet seminer salonu, 4 adet çok amaçlı derslikler, idari ofisler, bay-bayan soyunma odaları, antrenör odaları, doktor ve revir odası bulunuyor.

Birkaç ay içerisinde tamamlanması planlanan modern binanın gençlere en iyi şekilde hizmet vereceğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlerin her türlü spor aktivitesini profesyonel manada icra edebilmeleri için gerekli olan altyapı sağlanacaktır. İçerisinde pek çok spor dalının rahatlıkla icra edileceği spor kompleksi gençlerimize şimdiden hayırlı olsun. Devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında Adıyaman ilçeleri ile birlikte adeta bölgemizin spor adına yıldızı parlayan şehri olmaya devam edecektir. Bizler her zaman kentimize hizmet ederek çıtayı yükseltmeye ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Adıyaman'da 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi
Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi

Adıyaman, Ağustos, İnşaat, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir "Eşim hamile, borç para arıyorum" diye bağırıp yardım dilenmişti! İnsanları dolandırdığı ortaya çıktı İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu         
14:51
Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi         
14:37
Macaristan Dışişleri Bakanı AB'ye seslendi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir Macaristan Dışişleri Bakanı AB'ye seslendi: Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin elindedir         
14:24
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını parçaladı! İlginç olay kamerada Adını bile bilmediği şahıs, park halindeki aracını parçaladı! İlginç olay kamerada         
12:08
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 15:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcu Fabrikası inşaatında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei