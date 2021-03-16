Başkan Mustafa Yalçın, başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "100 Ağartan Proje" kapsamındaki "Sporcu Fabrikası Projesi"ne dahil olup il kros yarışlarında dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Atletizm Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Yarışmalarında, U-14 Erkekler kategorisinde birinci, U-14 Kızlar kategorisinde ise ikinciliği elde eden Talasgücü Belediyespor Atletizm Takımını makamında kabul etti.

Genç sporcuları ve antrenör Muzaffer Bayram'ı başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

"Seçim döneminde hazırladığımız "100 Ağartan Proje" arasında yer alan sporcu fabrikası çalışmamızın meyvelerini almaya başladık. Birçok branşta çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek, hem ülkemizi gururla temsil edebilecek sporcular kazandırmaya hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Yavrularımız il çapındaki yarışlarda güzel sonuçlar elde etti. Artık şehrimizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edeceklerinin sözünü aldık. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Başkan Yalçın, sporculara eşofman takımı v kitap seti hediye etti.

Sporcular 20 Mart Cumartesi günü Aksaray'da düzenlenecek yarışmalarda Kayseri'yi temsil edecek.