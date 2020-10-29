Sporcu gençler etkinlikte buluştu - Son Dakika

Sporcu gençler etkinlikte buluştu

29.10.2020 14:17

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından HES kodu alınarak, salgın döneminde spor yapamayan genç sporculara yönelik atletizm, tenis, triatlon dallarında etkinlik düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından HES kodu alınarak, salgın döneminde spor yapamayan genç sporculara yönelik atletizm, tenis, triatlon dallarında etkinlik düzenlendi.

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıtlı olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sıkılan ve spor yapamayan 48 lisanslı sporcu, etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte gençler kıyasıya mücadele ederken centilmenliklerinden ödün vermedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle gençlerin hoş vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin 3 spor dalında yarışacağını belirten Aydın, " Atletizm, triatlon ve tenis gibi spor faaliyetleriyle çocuklarımıza hoş vakit geçirmeleri için etkinlik düzenledik. Toplam 48 sporcumuz organizasyonda yer alıyor." dedi.

Aydın, etkinliği hijyen kurallarına göre gerçekleştirdiklerini aktararak sporcu gençlerin hepsine HES kodu aldıklarını sözlerine ekledi.

Sporcu gençler etkinlikte buluştu
Sporcu gençler etkinlikte buluştu
Sporcu gençler etkinlikte buluştu
Sporcu gençler etkinlikte buluştu

HES kodu, Akçakoca, Sporcu, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sporcu gençler etkinlikte buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:01:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcu gençler etkinlikte buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei