Son Dakika Haberleri: Sporcu Granolası - Arda'nın Mutfağı

Sporcu Granolası - Arda'nın Mutfağı

1 saat önce

Sporcu GranolasıMalzemeler;10 yemek kaşığı yulaf ezmesi1 avuç çiğ kaju fıstığı1 avuç file badem1 avuç ay çekirdek içi1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi1 tatlı kaşığı bal1 tutam hardal tohumu1 tutam toz sumak1 tutam zerdeçal1 tutam tarçın1 tutam karabiber1 tutam keten tohumu.

Sporcu Granolası

Malzemeler;

10 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 avuç çiğ kaju fıstığı

1 avuç file badem

1 avuç ay çekirdek içi

1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi

1 tatlı kaşığı bal

1 tutam hardal tohumu

1 tutam toz sumak

1 tutam zerdeçal

1 tutam tarçın

1 tutam karabiber

1 tutam keten tohumu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:06 Kaynak: Youtube

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