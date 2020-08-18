Sporcu öğrencilerine burs müjdesi

GENÇLiK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi. Bu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, iş birliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu, "Yetenekli gençlerimizin ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, 'spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Milli e ğitim Bakanlığı ile iş birliği yapıldı

YENi düzenlemeye göre ilk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek. Dünya, Avrupa şampiyonaları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, Dünya Gençlik Olimpiyatları ve ulusal spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkandan yararlanabilecek. Başarılı sporcu öğrenciler, MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyabilecek.

Sporcu öğrencilere büyük avantaj

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinde "Özel Öğretim Kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde 3'ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir" hükmü bulunmaktadır. Ancak, öncelik verilenlerin başvurmaması halinde kontenjanların tamamından diğer öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. Bu sayede boş kontenjanlara başvuru yapma durumunda sporcu öğrenciler avantajlı hale getirildi.