Sporcu öğretmenler Turkcell desteğiyle yarışıyor

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün bu yıl ilk kez düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası'na da destek veriyor.



Dört ana branşta yapılan organizasyon, hem eğitimcilerin motivasyonunu artırmayı hem de sporun birleştirici etkisiyle toplumsal beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor.



Etkinliğin tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr.Adnan Boyacı ile Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in katıldığı törenle yapıldı.