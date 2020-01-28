Sporcu performans kampı dolu dolu geçiyor - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren futbol ve basketbol akademilerinde farklı kategorilerde eğitim gören sporcular, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına verilen yarıyıl arasını sporcu performans kampında değerlendirecekler.



Potada ve yeşil sahada çalışmalarını sürdüren sporcular, tatil dönemi boyunca branşa özgü çalışmaların yanı sıra birçok sosyal etkinlik ve teorik eğitimlere katılıyorlar.



Her dönem basketbol ve futbol akademilerinde binlerce sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, katılımcı sporcuların 2019-2020 eğitim-öğretim yılına verilen arayı en verimli şekilde değerlendirebilmeleri adına organize ettiği sporcu performans kamplarında potada ve yeşil sahada mesainin dozunu arttırdı. Branşa özgü eğitimlerin yanı sıra kuvvet antrenmanları, test ve ölçümler, gençlik kampı faaliyetleri, hazırlık müsabakaları ve kariyer günlerinin gerçekleştirileceği performans kamplarının ana teması yaşam boyu spor kültürü oldu.



2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde yapılan müsabakalar ve antrenmanlarda teknik adamların yaptıkları bireysel sporcu değerlendirmelerinin ardından, 15 günlük sürede sporcuların performanslarının en üst seviyeye ulaşabilmesi adına özel programların uygulanacağı kamp programında sporcu velilerinin de katılacağı etkinlikler düzenleniyor.



İkinci döneme çok daha güçlü ve moralli bir başlangıç yapacaklar



Spor alanında faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda sporcularının müsabaka ve antrenmanlarda en iyi sonuçları alabilmeleri adına çaba sarf ettiklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen sporcu performans kampı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemiz bünyesinde ihtisaslaştığımız tüm branşlarda sporcularımızın müsabaka ve antrenmanlarda en iyi sonuçları alabilmesi adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Basketbol ve futbol akademilerimizde görev yapan teknik ekibimiz, sporcularımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri adına titiz bir planlama yaptılar. Performans kampı planlamasında branşa özgü eğitimler, kuvvet antrenmanları, gençlik kampı faaliyetleri, hazırlık müsabakaları, kariyer günleri, test ve ölçümler yer alıyor. Tüm bu çalışmalar neticesinde öğrencilerimiz, ikinci döneme çok daha güçlü ve moralli bir başlangıç yapacaklar. Kamp programı içerisinde değerli velilerimizin de sürece dahil oldukları etkinlikler planlandı. Performans kampına katılan tüm sporcularımıza ben yürekten başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimizin keyifli, mutlu ve zinde bir yaşam sürebilmeleri adına yıl boyunca çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen tüm çalışmalarda emeği geçen antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP