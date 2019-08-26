"Sporcu Performans Ölçüm Merkezi sporculara destek olacak"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Atatürk Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi ile Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, temelde eğitim amaçlı olsa da Performans Laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak altyapıya sahip." dedi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Çomaklı'nın Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi ile Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir'e tanıtarak tesis hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, tesisin "Yeni Nesil Spor Merkezi" olarak da adlandırıldığını bildirdi.

Tesisin gelişmiş son teknolojik aletlerle donatıldığını aktaran Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Spor merkezimizde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı,Türk hamamı, sauna, buhar banyosu ve tuz odası bulunuyor. Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi ile Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi, temelde eğitim amaçlı olsa da Performans Laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak altyapıya sahip. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile spor yapmak isteyen herkesin zevkle aktivitelerde bulunacağı, eğitmen kadromuzla her anlamda desteğin sağlandığı spor merkezimize Erzurum halkını davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Çomaklı'nın ziyaret sonrası da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün de katılımıyla kampüsteki Erzurum Evi'nde konuklarına "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında kurulan birimleri ve üniversitenin projelerini tanıttığı kaydedildi.