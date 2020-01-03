Sporcu ve antrenörler Naim'i izledi - Son Dakika
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Sporcu ve antrenörler Naim'i izledi

6 saat önce

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporcular ve antrenörler Türkiye'nin spor tarihinin en önemli şampiyonlarından Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan filmi izledi.

Sporcu ve antrenörler Naim'i izledi, System.String[]

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporcular ve antrenörler Türkiye'nin spor tarihinin en önemli şampiyonlarından Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan filmi izledi.


Sinema etkinliğine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, müdürlük personeli, sporcu ve antrenörler katıldı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ömer İlman, "Sporcularımız ve antrenörlerlerimizle birlikte büyük sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan filmi İzledik. Onun büyük başarılarının arkasında büyük bedeller ödenen tüm İnsanlara örnek yaşamını izlerken duygu dolu anlar yaşadık. Onu örnek alan sporcularımız büyük başarılara imza atacaklar inşallah. Büyük efsane sporcu kişiliği, vatan ve milletine olan bağlılığı, değerleri konusunda verdiği mücadele ile tüm insanlığa örnektir. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Naim Süleymanoğlu, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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