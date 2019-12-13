Sporcu ve gönüllülerden öğrencilere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sporcu ve gönüllülerden öğrencilere yardım - Son Dakika

Sporcu ve gönüllülerden öğrencilere yardım

6 saat önce

Güroymak Spor Kulübü ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gölbaşı Beldesi Sıcaksu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Sporcu ve gönüllülerden öğrencilere yardım, System.String[]

Güroymak Spor Kulübü ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gölbaşı Beldesi Sıcaksu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli oyunlar oynayan sporcu ve merkez gönüllüleri, çocuklara kırtasiye malzemesi hediye ederek, onları sevindirdi.

Kulüp başkanı Muzaffer Çelik, yaptığı açıklamada, haftanın belirli günlerinde köylere giderek gün boyu çocuklarla vakit geçirdiklerini belirterek, "Hem onların eğlenmesini sağlıyoruz hem de gelecekleri konusunda onlara rehberlik ediyoruz. Bizi çok sıcak karşılıyorlar. Oradan ayrılmamızı istemiyorlar." dedi.

Güroymak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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