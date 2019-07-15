Sporcular 15 Temmuz için pedal çevirdi

Kastamonu
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen Ulusal 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışması sona erdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu
ile Kastamonu Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda 322 sporcu dereceye girebilmek için pedal çevirdi.
Yarışlar, Ilgaz
15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Cumhuriyet Meydanı
arasındaki 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda gerçekleşti.
Yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda protokol tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yarışlarda kadınlarda ve erkeklerde ilk 3'e giren sporcular şöyle:
Kadınlar:
Büyükler: 1- Kübra Bektaş, 2- Buse Aygün, 3- Fatma Sezer
Gençler: 1- Ezgi Bayram, 2- Sevim Gerçek, 3- Yaren Kurtoğlu
Yıldızlar: 1- Rahime Nur Memiş, 2- Gamze Öztürk, 3- Yosun Tutum
Erkekler:
Yıldız A: 1- Yunus Emre Erdemli
, 2- Sinan Yurtçu, 3- Muhammed Kerem İnanç
Yıldız B: 1- Eren Kazım, 2- Mert Özdemir, 3- Furkan Demir
Gençler: 1- Doğukan Arıkan, 2- Bilal Berkay Akçay
, 3- Emirhan Bolu
Büyükler: 1- Sinan Kartal
, 2- Seyit Süslü, 3- Ersin Kara
Master 35 yaş: 1- Okan Türk, 2- Volkan Arslan
, 3- Alpakurt Zafer Pala
Master 40 yaş: 1- Murat Kuntay Açan, 2- Timur Nizam, 3- Tufan Sağnak
Master 50 yaş: 1- Murat İşçimen, 2- Mehmet Bozdemir
, 3- Güven Koçak