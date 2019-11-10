Son Dakika Haberleri: Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu
Son Dakika Güncel Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu

Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu

6 saat önce

Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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