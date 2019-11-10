Sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu
6 saat önce
Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!