Sporcular antik kentte yarıştı - Son Dakika
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Sporcular antik kentte yarıştı

6 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nde geleneksel hale gelen Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'nde geleneksel hale gelen Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.


Okul Sporları Gençler (A-B), Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde gerçekleştirilen Oryantiring İl Birinciliği müsabakalarına 287 sporcu katıldı. Karacasu Afrodisias Antik Kenti içerisinde farklı yerlere yerleştirilen hedefleri bulmaya çalışan sporcular bitiş bölümüne ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Belirlenen hedefleri bulan sporcular arasından en iyi dereceyi elde eden sporcular ve takımlar madalya ile kupa kazandı.


Karacasu Afrodisias Antik Kentte gerçekleştirilen Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları ardından ferdi ve takım sıralamalarında derece elde eden sporcu ile okul takımlarının madalya ve kupaları protokol tarafından takdim edildi. Ödül törenine Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burhan Algül, Karacasu Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal ve Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül katıldı. - AYDIN

Karacasu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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