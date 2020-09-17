Sporcular antrenman yaptı, Şehit Cemil Canan Çiçek Kavşağını ziyaret etti - Son Dakika

Sporcular antrenman yaptı, Şehit Cemil Canan Çiçek Kavşağını ziyaret etti

Milli Takım Boks Antrenörü Oktay Çiçek, beraberindeki kadın sporcularla İzmir'in Urla ilçesinde önce antrenman yaptı, ardından da şehit düşen kardeşi Üsteğmen Cemil Canan Çiçek'in adını taşıyan kentteki kavşağı ziyaret etti.

Sporcular antrenman yaptı, Şehit Cemil Canan Çiçek Kavşağını ziyaret etti, System.String[]

Milli Takım Boks Antrenörü Oktay Çiçek, beraberindeki kadın sporcularla İzmir'in Urla ilçesinde önce antrenman yaptı, ardından da şehit düşen kardeşi Üsteğmen Cemil Canan Çiçek'in adını taşıyan kentteki kavşağı ziyaret etti.

Milli Takım Boks Antrenörü Oktay Çiçek, 50 kiloda Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonu olan Tuğba Nur Uzun ve genç kadınlardan oluşan şampiyon sporcularla Urla'da özel bir boks antrenmanı yaptı. Burada verimli bir antrenman yapan sporcuları çalıştan Antrenör Çiçek, boksun dünyanın en eski ve bilinen savunma sporu olduğunu ifade etti.

Çiçek, "Boks akıl ve zeka işidir. Tıpkı satranç oyununa benzer. Doğru yerde doğru hamleyi yaparsan maçı kazanırsın. Dünyanın bilinen en eski ve yaygın savunma sporudur. Savunma sporlarının en temel özelliklerini taşır; denge, esneklik, hız, hareket, fiziksel ve zihinsel koordinasyonda uyum sağlar. Tüm spor dalları arasında en çok kalori ve yağ yakımı sağladığı bilinmektedir" dedi.

Şehit kardeşinin adını taşıyan kavşağı ziyaret etti

Öte yandan Boks Antrenörü Oktay Çiçek'in kardeşi Üsteğmen Cemil Canan Çiçek, 29 Eylül 1990 yılında Van'ın Gülpınar ilçesinde görevi başında şehit düşmüştü. Şehit üsteğmenin ismi ise daha sonra Urla'daki bir kavşağa verildi. Antrenör Çiçek, beraberindeki antrenör Önder Yağcı ve kadın sporcularla da şehit kardeşinin adını taşıyan bu kavşağı ziyaret etti. Çiçek ve sporcular, ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporcular antrenman yaptı, Şehit Cemil Canan Çiçek Kavşağını ziyaret etti - Son Dakika Spor

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