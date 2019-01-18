Sporcular Aynı Çatı Altında Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen sertifika törenine ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen sertifika törenine ev sahipliği yaptı.



Şanlıurfa'da gençleri düzenlediği ücretsiz kurslar sayesinde spor faaliyetleri ile buluşturan sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen ve 3 branşta 70 sporcunun da katılım gösterdiği 1. Kademe Kurs Sertifika törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Karaköprü Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Sait Akdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.



Şanlıurfa nice medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır



Düzenlenen törende Şanlıurfa tarihini ve kültürel değerlerini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Şanlıurfa 12 bin yıllık kadim bir şehirdir. 2019 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. UNESCO 2018 yılında kültürel varlık anlamında Göbeklitepe'yi ölmeden gezilmesi gereken yerler arasında gösterdi. Şanlıurfa ilklerin beşiğidir. Sanatın, güzelliğin, estetiğin, dostluğun, kardeşliğin şehri olmuştur. Urfa 19 büyük medeniyete başkentlik yapmıştır" dedi.



Ayrıca Türkiye genelinden kursa katılan sporculara ve antrenörlere plaket ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap setleri hediye edildi. - ŞANLIURFA

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