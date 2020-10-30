Sporcular Battalgazi'nin tarihi mekanlarında buluştu

Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri olan Battalgazi'nin tarihi mekanları, sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyoruz' projesi ile Battalgazi'nin tarihi mekanlarında satranç turnuvası düzenlendi.

Birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesinin tarihi mekanları, sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Battalgazi'nin tarihi mekanlarında zaman zaman karete, taekwondo, masa tenisi, badminton gibi spor branşlarında çeşitli turnuvalar düzenlenirken, bu kez de Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ı ve Arslantepe Höyüğü'nde satranç turnuvası düzenlendi. Satranç branşını tarihle buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu, ortaklaşa hayata geçirdiği 'Geçmişten geleceğe hamle yapıyoruz' projesi ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de bir ilke imza attı. Açık havada düzenlenen turnuvada satranç oynayan sporcular, hem stres atıyor hem de tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı buluyor. Battalgazi'nin tarihi mekanlarına karşı hayranlıklarını gizlemeyen sporcular, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini belirttiler.

"Turnuvamızı Battalgazi'nin tarihi mekanlarında gerçekleştirdik"

Türkiye'nin tarih bakımından en önemli ilçesi Battalgazi'de satranç turnuvası düzenlediklerinin altını çizen Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, "Tarih bakımından Battalgazi Türkiye'mizin tarihi bakımdan önemli bir ilçelerinden biridir. Tarihe damga vurmuş kişiler burada doğmuş ve büyümüşlerdir. Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor bakanlığı nezdinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl bir farkındalık olması adına 'geçmişten geleceğe hamle yapıyorum' projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde tarihi mekanlarda satranç etkinlikleri yapıldı. Pandemi dolayısı ile spordan uzak kalan sporcular, Battalgazi'nin Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray gibi tarihi mekanlarında bir araya geldi. Etkinliklerde bizlerden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Osman Güder başkanımız bu imkanı bize sağladı"

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise "Bugün burada gençlerimiz satranç ve tarihle buluşma sürecini gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin özellikle sportif aktivitelerini ve tarihsel bilincinin geliştirilmesi noktasında Battalgazi'mizin en güzel tarihi mekanlarından Arslantepe Höyüğü ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ında düzenledik. Gençlerimize hem spor yaptılar hem de tarihlerini yakından tanıma fırsatı buldular. Gençlerimizin tarihe ilgisi büyük. Böyle bir imkanı bize sağladığı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda yine tarih ve spor buluşması sürecini devam ettireceğiz" dedi. - MALATYA