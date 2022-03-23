SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti - Son Dakika
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SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

23.03.2022 13:25

Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çektiİSTANBUL, (DHA)Sosyal sorumluluk projelerine gönül veren ve "İsraf Etme, Tasarruf Et" projesiyle sosyal farkındalık çalışmaları yürüten sunucu Merve Demir, 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı.

Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

İSTANBUL, (DHA)

Sosyal sorumluluk projelerine gönül veren ve "İsraf Etme, Tasarruf Et" projesiyle sosyal farkındalık çalışmaları yürüten sunucu Merve Demir, 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı.

Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek amacıyla futbol ve basketbol ile televizyon ve radyo camiasından önemli isimlerle "Suyu korumak, hayatı korumaktır. Suyunu israf etme, hayatı koru" ifadeleriyle farkındalık çalışması yapıldı.

Bu çalışmaya Adana Demirspor'dan Yunus Akgün, Galatasaray NEF Basketbol'dan Göksenin Köksal, Galatasaray Basketbol'dan Merve Aydın ve Pelin Bilgiç gibi sporcular da destek verdi

SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

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Dünya Su Günü, Merve Demir, 22 Mart, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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