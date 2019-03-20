Sporcular Göbeklitepe İçin Yürüdü
42 dakika önce
Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle hareketsiz yaşama ve 2019 Göbeklitepe yılına destek verdi.
Harran Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle hareketsiz yaşama ve 2019 Göbeklitepe
yılına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ilan edilen '2019 Göbeklitepe yılı' dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren BESYO müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, "Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla 2019 yılı Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Biz de farkındalık olsun diye hem Göbeklitepe yılına vurgu yapmak hem de teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan hareketsiz yaşamın yanlışlığına dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizle beraber yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Etkinliğe katılan öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
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