Son Dakika Haberleri: Sporcular Göbeklitepe İçin Yürüdü

Sporcular Göbeklitepe İçin Yürüdü

42 dakika önce

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle hareketsiz yaşama ve 2019 Göbeklitepe yılına destek verdi.

Sporcular Göbeklitepe İçin Yürüdü, System.String[]
Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle hareketsiz yaşama ve 2019 Göbeklitepe yılına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2019 Göbeklitepe yılı' dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren BESYO müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, "Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla 2019 yılı Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Biz de farkındalık olsun diye hem Göbeklitepe yılına vurgu yapmak hem de teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan hareketsiz yaşamın yanlışlığına dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizle beraber yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Etkinliğe katılan öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Harran Üniversitesi, Göbeklitepe, Yaşam
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