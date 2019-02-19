Son Dakika Haberleri: Sporcular Hedefi '12'den Vurmak İçin Yarıştı

Sporcular Hedefi '12'den Vurmak İçin Yarıştı

1 saat önce

Denizli'de yapılan Havalı Silahlar Okul Sporları İl Birinciliği yarışması kupa ve madalya töreni ile sona erdi.

Sporcular Hedefi '12'den Vurmak İçin Yarıştı, System.String[]
Denizli'de yapılan Havalı Silahlar Okul Sporları İl Birinciliği yarışması kupa ve madalya töreni ile sona erdi.

Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu Atış Poligonu'nda yapılan yarışmada okul sporları atıcılık branşında genç ve yıldız sporcular yarıştı. Birbirinden çekişmeli anlara sahne olan şampiyonada yarışmacılar hedefi '12'den vurdu. Kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirilen 10 metre tüfek ve tabanca atışlarında sporcular hem ferdi hem de takım olarak yarıştı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

Recep Yazıcıoğlu, Denizli, Spor
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