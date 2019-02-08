Son Dakika Haberleri: Sporcular Kar Altında Kıyasıya Mücadele Etti

Sporcular Kar Altında Kıyasıya Mücadele Etti

1 saat önce

- Sporcular kar altında kıyasıya mücadele ettiKARS - Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları kar altında devam etti.

- Sporcular kar altında kıyasıya mücadele etti

KARS - Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları kar altında devam etti.
Sporcular kar altında kıyasıya mücadele etti. Türkiye Oryantiring Federasyonunca Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası yapılan yarışla devam etti.
Cıbıltepe Kayak Merkezi yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, yaklaşık 30 dakika antrenman yaptıktan sonra takımlar kar yağışı ile karın altında kıyasıya mücadele etti.
Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, takım halinde varışa ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
Etkinlik yarın aynı heyecanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:51 Kaynak: İHA

Avrupa, Sarıkamış, Türkiye, Kar, Spor
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