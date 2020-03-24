Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Son Dakika Spor

Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor

6 saat önce

Kayseri ve Kırıkkale'de, çeşitli branşlarda şampiyonlukları olan sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor, System.String[]

Kayseri ve Kırıkkale'de, çeşitli branşlarda şampiyonlukları olan sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan sporcular, evlerinin salon ve bahçelerinde kurdukları parkurda çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüsün olumsuz etkisini ortadan kaldırmak isteyen sporcular hocalarının da desteği ile hazırladıkları programa uyarak formda kalıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde halter ile uğraşan ve çeşitli müsabakalarda Türkiye dereceleri olan Samet Mutlu (15), evinin bahçesinde kurduğu parkurda antrenman yapıyor.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuduğunu belirten Mutlu, koronavirüs nedeniyle antrenman salonlarının kapandığını söyledi.

Bu süreçte eve kapanmak zorunda kaldığını ve çok sıkıldığını vurgulayan Mutlu, hocasının evine halter malzemesini getirdiğini ve yarım kalan antrenman programını devam ettirdiğini ifade etti.

"Evimin bahçesinde antrenmanımı yapmaya çalışıyorum." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

"Hocam bana bir program uyguladı. Verdiği programa uymaya çalışıyorum koparma, silkme gibi çalışmalarım var. Koronavirüs benim çalışmamı etkiledi. Antrenman salonumuz kapandığından virüsün hırsıyla antrenmanımı yapıyorum. Evde daha sağlıklı besleniyorum. Ailem ben dışarıda antrenmanımı yaparken bana destek oluyor. Hem moral veriyor hem de dua ediyor."

Kırıkkaleli sporcular

Kırıkkaleli sporcular da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın "Evde kal Türkiye" çağrısına uydu.

Kick boks branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan Mustafa (27) ve Burak Ayten (28) kardeşler, antrenör babaları Adem Ayten yönetiminde Çullu Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Adem Ayten, AA muhabirine, devletin aldığı kararlara uyduklarını ve çalışmalarına bahçelerinde devam ettiklerini söyledi.

Sporda ileri gitmek ve hedefe ulaşmak için hep çalışmak gerektiğini dile getiren Ayten, "Bahçemizde temiz havada oğullarımla beraber antremanlarımızı yapıyoruz. Sporu bırakmadık yani. 2-5 Nisan tarihleri arasında Antalya'da Avrupa şampiyonası vardı ama ertelendi. Biz yarın olacakmış gibi evlatlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu

Mustafa Ayten de "Bizler milli sporcularız ve bayrağımızı her daim göndere çektirme arzusundayız. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin bin an önce bu illetten kurtulması için dua ediyoruz." dedi.

Burak Ayten de devletin aldığı kararın her zaman yanında olduklarını belirterek, vücutlarının zinde kalması için antremanlarına bahçede devam ettiklerini kaydetti.

Koronavirüs, Kırıkkale, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:50 Kaynak: AA

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