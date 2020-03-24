Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Son Dakika

Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor

7 saat önce

Kayseri ve Kırıkkale'de, çeşitli branşlarda şampiyonlukları olan sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Kayseri ve Kırıkkale'de, çeşitli branşlarda şampiyonlukları olan sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan sporcular, evlerinin salon ve bahçelerinde kurdukları parkurda çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüsün olumsuz etkisini ortadan kaldırmak isteyen sporcular hocalarının da desteği ile hazırladıkları programa uyarak formda kalıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde halter ile uğraşan ve çeşitli müsabakalarda Türkiye dereceleri olan Samet Mutlu (15), evinin bahçesinde kurduğu parkurda antrenman yapıyor.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuduğunu belirten Mutlu, koronavirüs nedeniyle antrenman salonlarının kapandığını söyledi.

Bu süreçte eve kapanmak zorunda kaldığını ve çok sıkıldığını vurgulayan Mutlu, hocasının evine halter malzemesini getirdiğini ve yarım kalan antrenman programını devam ettirdiğini ifade etti.

"Evimin bahçesinde antrenmanımı yapmaya çalışıyorum." diyen Mutlu, şunları kaydetti:

"Hocam bana bir program uyguladı. Verdiği programa uymaya çalışıyorum koparma, silkme gibi çalışmalarım var. Koronavirüs benim çalışmamı etkiledi. Antrenman salonumuz kapandığından virüsün hırsıyla antrenmanımı yapıyorum. Evde daha sağlıklı besleniyorum. Ailem ben dışarıda antrenmanımı yaparken bana destek oluyor. Hem moral veriyor hem de dua ediyor."

Kırıkkaleli sporcular

Kırıkkaleli sporcular da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın "Evde kal Türkiye" çağrısına uydu.

Kick boks branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan Mustafa (27) ve Burak Ayten (28) kardeşler, antrenör babaları Adem Ayten yönetiminde Çullu Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Adem Ayten, AA muhabirine, devletin aldığı kararlara uyduklarını ve çalışmalarına bahçelerinde devam ettiklerini söyledi.

Sporda ileri gitmek ve hedefe ulaşmak için hep çalışmak gerektiğini dile getiren Ayten, "Bahçemizde temiz havada oğullarımla beraber antremanlarımızı yapıyoruz. Sporu bırakmadık yani. 2-5 Nisan tarihleri arasında Antalya'da Avrupa şampiyonası vardı ama ertelendi. Biz yarın olacakmış gibi evlatlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu

Mustafa Ayten de "Bizler milli sporcularız ve bayrağımızı her daim göndere çektirme arzusundayız. Bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin bin an önce bu illetten kurtulması için dua ediyoruz." dedi.

Burak Ayten de devletin aldığı kararın her zaman yanında olduklarını belirterek, vücutlarının zinde kalması için antremanlarına bahçede devam ettiklerini kaydetti.

Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor

Koronavirüs, Kırıkkale, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:01 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi         
17:04
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 01:02:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcular koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]