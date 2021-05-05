Sporcular nasıl beslenmeli? - Son Dakika

Sporcular nasıl beslenmeli?

05.05.2021 13:49
Sporcular nasıl beslenmeli?, System.String[]

Diyetisyen Salih Gürel, sporcularda beslenme konusunda önemli bilgiler verdi.

Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans düşüklüklerine neden olduğu kabul edilmektedir.

Sporcu beslenmesinde en önemli hedefler; sporcunun genel sağlığını korumak ve performansını artırmaktır.

Enerji gereksinimi; cinsiyet, yaş, vücut cüssesi ve bileşimi (boy, ağırlık, vücuttaki yağ miktarı, yağsız doku miktarı), yapılan egzersizin türü, şiddeti ve sıklığı gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak bir sporcunun, diğer bir sporcuyla kıyaslandığında enerji gereksinimi farklılık göstermektedir.

Spor branşları arasındaki temel farklılıklar, kullanılan enerji sistemleri ve gereksinim duyulan besin öğelerinin toplam enerjiye olan katkısından kaynaklanmakla birlikte temelde bütün sporcular için en önemli besin öğesi karbonhidratlardır. Kuvvet/güç gerektiren spor dallarında ve kas kütlesi fazla olan sporcularda ise, protein gereksinmesinin arttığı bilinmekle birlikte diğer besin öğelerinin de (vitamin, mineral, yağ) yeterli tüketilmesi gerekmektedir. Kas glikojen depoları 1,5-2 saatlik egzersiz ile tamamen boşalabilmektedir. Bu depoların hızla doldurulması için, egzersiz sonrası ilk yarım saatte yüksek karbonhidratlı yiyecekler ile proteinli besinler beraber tüketilmelidir. Böylece hem sonraki antrenman/maç için enerji depoları yenilenecek hem de protein sentezi uyarılarak kas kütlesi korunmuş olacaktır.

Yeterli hidrasyonun sağlanması tüm sporcular için önemlidir, antrenman öncesi ve sonrası kaybedilen ağırlığın takibi yapılarak sıvı kaybı yerine konulmalıdır. İnsan besin almadan haftalarca yaşayabilir ancak susuz birkaç gün yaşayabilir. o % 3 kaybında kan hacmi, fiziksel performans azalır, o %5 kayıpta konsantrasyon bozulur, o %8 kayıpta baş dönmesi, aşırı yorgunluk, soluma güçlüğü gözlenebilir, o %10 kaybında kas spazmı, aşırı yorgunluk, dolaşım ve böbrek yetmezliği görülür. o Vücut suyunun % 20 si oranında eksilmesi ölümle sonuçlanır.

Aynı spor branşında dahi olsa her bir sporcu için beslenmenin kişiye özel olması gerektiği unutulmamalı ve sporculara beslenme konusunda gerekli bilgilendirme diyetisyenler tarafından yapılmalıdır.

Unutmayın !

"Yeterli ve dengeli bir diyet''ortalama bir sporcuyu elit yapamaz, ancak ''Yetersiz ve dengesiz bir diyet''elit bir sporcuyu ortalama düzeye indirebilir"

Enerji, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Sporcular nasıl beslenmeli? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısında: Pişmanım Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı

Son Dakika Haberleri
14:36 Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
14:27 Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!         
14:33
Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor         
14:27
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak         
12:30
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü         
12:07
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcular nasıl beslenmeli? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement