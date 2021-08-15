SPOR Sporcular, ördeklerle yarıştı - Son Dakika

SPOR Sporcular, ördeklerle yarıştı

Sporcular, ördeklerle yarıştıKemal ERBEN / EĞİRDİR (Isparta) (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 18'incisi düzenlenen triatlon yarışlarında, yüzme etabı sonunda sporcularla ördeklerin bir araya geldiği görüntü gülümsetti.

Sporcular, ördeklerle yarıştı Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta) (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 18'incisi düzenlenen triatlon yarışlarında, yüzme etabı sonunda sporcularla ördeklerin bir araya geldiği görüntü gülümsetti. Eğirdir'de düzenlenen triatlon yarışları dün başladı. 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışların startı, saat 08.30'da M3 Erkekler ve M3 Kadınlar yarışlarıyla verildi. Yüzme yarışının sonunda Eğirdir Gölü'ndeki ördeklerle görüntülenen triatlon sporcuları gülümsetti. Triatlon yarışlarını Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da takip ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu. Eğirdir Triatlon Yarışları bu akşam sona erecek.

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