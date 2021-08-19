Erzurum'da sporcular orman yangınlarına pankartlarla dikkati çekti - Son Dakika

Erzurum'da çeşitli branşlarda eğitim alan sporcular, ülkede meydana gelen orman yangınlarına "Ormanlar İnsanların Geleceğidir" pankartı açarak dikkati çekti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS), Muğla ve Antalya gibi şehirlerde meydana gelen orman yangınlarına karşı dikkati çekmek için ortak çalışma yaptı.

Bu kapsamda yetkililerce sporculara orman sevgisi ve önemine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kentte futbol, yüzme ve sürat pateni gibi çeşitli branşlardaki sporcular da antrenman öncesi orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla "Ormanlar İnsanların Geleceğidir" yazılı büyük pankartlar açtı.

HİS İl Temsilcisi Hüseyin Öz, açıklamasında, orman yangınlarına karşı dikkat çekmek için hazırlattıkları pankartları futbolcular, yüzücüler, buz pateni ve sürat patencilerin açtığını belirtti.

Kamuoyunun ormanlara karşı daha duyarlı ve orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmalarını isteyen Öz, şöyle devam etti:

Ormanlar insanlar için hayati önem taşıyan kıymetli ekosistem. İnsan var olduğu ilk günden bu yana kendisine yaşam veren her şeyi doğadan alıyor. Bu yüzden gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için her birimiz ormanlarımızı korumalı ve ağaçlandırmaya gerekli önemi vermeliyiz, yani ülkemizin orman zenginliğini daha da genişletmek için elimizden geleni yapmalıyız."

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de HİS ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Sporla doğayı hisset" diyerek kamuoyuna orman sevgisi ve duyarlılığını hissettirmeye çalıştıklarını aktardı.

Etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Taşkesenligil, orman yangınlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek ve orman sevgisini daha yakından hissetmek için Erzurum'dan anlamlı bir mesaj verildiğini sözlerine ekledi.