Sporcular pandemide antrenmanlarını aksatmıyor - Son Dakika

Sporcular pandemide antrenmanlarını aksatmıyor

Seydişehir' de Eğitimlerine devam ettikleri Taekwondo sporunu antrenörleri Yıldırım ARIKAN nezaretinde aralıksız devam ediyorlar.

Sporu keyif akarak yaptıklarını belirten Yağmur Akademi Gençlik Spor Kulübü sporcuları hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini söylüyor.

Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok

Antrenör Yıldırım Arıkan, Taekwondo müsabık gruplarının antrenmanlarını haftanın 3 günü kulübün spor salonunda, diğer günlerde de doğada, parklarda açık havada gerçekleştirdiklerini belirtti. Arıkan, sporcunun sürekli motive halinde olmasına dikkat çekerek, "Spor yaparken güçlü kalmalısınız. Yalnız kas gücü yetmez, ruhsal olarak, psikolojik olarak güçlü olmalı ve güçlü kalmalısınız. Bunun için çalışma ortamlarını sıkıcı bunaltıcı olmaktan kurtarmalısınız. Taekwondo yapı itibari ile çok yönlü antrenmanlara ihtiyaç duyuyor. Sporcularım yasak sürecinde bile evde antrenmanlarına devam etti. Bakanlığın pandemi sürecinde aldığı tedbirleri ve kuralları harfiyen uyguluyarak salon antrenmanlarına başladık. Ek olarak ta açık hava antrenmanlarıza da devam ediyoruz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSLERLERE KARŞI EN ÖNEMLİ TEDBİRLERDEN

Bağışıklık sistemi kuvvetli olan biri, her türlü hastalığa karşı dirençli olacaktır. Bunun içinde düzenli spor yapmak önemli. Tabi spor yaparken profesyonel bir destek almak daha da önemli. Her yaşın, her bünyenin spor potansiyeli ve karşılığı farklıdır. Bizim uygulamalarımız da bu yöndedir." Dedi.

Çocukların katıldığı programların yanı sıra yetişkinler için de seansların olduğunu dile getiren Antrenör Arıkan, birebir dersler ve rekreasyon çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

Yıldırım Arıkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:54 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sporcular pandemide antrenmanlarını aksatmıyor - Son Dakika

Son Dakika

12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
12:22
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
12:19
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
12:12
Hafta sonu kaçamağı yapan Beşiktaş'ın yıldızı, yengeyle denizde aşka geldi
12:10
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
11:46
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
11:37
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
11:24
350 bin ton çimentoyla yapılan ve birçok askere mezar olan İstanbul'un gizli savunma altyapısı: Çakmak Hattı
11:22
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
11:21
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
11:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 13:12:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcular pandemide antrenmanlarını aksatmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]