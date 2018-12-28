Son Dakika Haberleri: Sporcular Polisliği Tanıdı

Sporcular Polisliği Tanıdı

11 dakika önce

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Fatsa Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından 7-13 yaş grubu sporculara 'Polis korkularını yenmeleri, genel davranış kalıplarının benimsetilmesi, polis mesleğinin tanıtılması ve trafik eğitimi' konusunda bilgilendirme...

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Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Fatsa Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından 7-13 yaş grubu sporculara 'Polis korkularını yenmeleri, genel davranış kalıplarının benimsetilmesi, polis mesleğinin tanıtılması ve trafik eğitimi' konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Çocuklara polislik mesleğini tanıtan ve trafik kurallarını anlatan toplum destekli polisler, çocukların küçük yaşta doğru davranış kazanabilmeleri için trafik kurallarını sporculara Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı çizgi film eşliğinde anlattılar.

Bilgilendirme yapan polisler, "Polis olmak için ne yapmak gerek? Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Polislerin görevleri nelerdir? Trafik İşaretleri nelerdir? Bisiklet kullanırken nelere dikkat edilmelidir?" gibi birçok soruyu sorarak sporcular cevap almaya çalıştılar ve onların merakını giderdiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

Fatsa, Polis, Güncel
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