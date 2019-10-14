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Sporcular Suuçtu'da zamanla yarıştı

13 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen üçüncü Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring yarışlarının ikinci ayağı Suuçtu'da gerçekleştirildi.

Sporcular Suuçtu'da zamanla yarıştı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen üçüncü Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring yarışlarının ikinci ayağı Suuçtu'da gerçekleştirildi.


Suuçtu'da devam eden organizasyona Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Birim Müdürleri ve Mustafakemalpaşalı sporseverler katıldı. 28 ayrı kategoride yapılan uzun mesafe yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra Hong Kong, Norveç ve Çek Cumhuriyetinden 300'e yakın sporcu katıldı. Yeşilin ve mavinin, huzurun ve tabiatın iç içe geçtiği, tarih ve kültür kenti Bursa'da; tüm bu güzelliklerin oryantiring ile harmanlandığı 4 gün yarışları sporseverlerden ilgi gördü. Uzun mesafe yarışlarında sporcular Suuçtu ormanlarında harita üzerinde yönlerini bularak bitiş noktasına varmak için zamanla yarıştı.


Yarışlar 12 Ekim Cumartesi günü Sarıalan Uludağ (orta mesafe), aynı gün hanlar bölgesinde gece yarışıyla devam etti. 13 Ekim Pazar günü Heykel'de gerçekleştirilen Sprint yarışmasıyla son buldu. Yarışlar sonunda kendi kategorisinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
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