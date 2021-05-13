Sporcular ve veliler kitaplarla buluşuyor

Dikili Spor Salonunda Türk ve dünya edebiyatının başyapıtları ve çocuk kitaplarından oluşan bir kitaplık projesi hayata geçirildi. Kampanya çerçevesinde yüzlerce kitap bağışlandı.

İzmir Dikili'de faaliyet yürüten spor kulüplerinden örnek bir proje başlatıldı. Proje kapsamında, Dikili Spor Salonunda Türk ve dünya edebiyatının başyapıtları ve çocuk kitaplarından oluşan bir kitaplık projesi hayata geçirildi. Başlatılan kitap kampanyası çerçevesinde yüzlerce kitap bağışlandı. Kitaplığın oluşmasında öncülük eden antrenörlerden Dikili Lodos Spor Antrenörü Murat Solmaz şunları söyledi: "Spor salonumuz pandemi dolayısıyla şimdilik sessizliğe bürünmüş olabilir ama güzel günlere inanıyoruz. Bizler spora ve eğitime gönül vermiş insanlar olarak spor salonumuzun sadece spor yapılan bir yer değil, kitap okunabilen bir alan olmasını istiyoruz. Kaymakamımızdan da kitaplığımızın raflarının yapımı için söz aldık. Geriye kalan; sporcularımızın, velilerimizin ve halkımızın kitap bağışlarıdır. Büyük ölçüde kitaplarımızı temin ettik ama daha eksiklerimiz var. Projemiz tamamlandığında Türk ve dünya edebiyatının herkes tarafından kabul görmüş romanları okuyucu ile buluşacak. Spor salonumuzun bahçesi, ağaçların gölgesinde kitap okumaya çok uygun bir ortam. İstiyoruz ki velilerimiz çocuklarını beklerken bu kitaplarla buluşsun. Çocuklarımız spor yapmaya gelirken kitaplarla da buluşsun. Kitap okuyan insan zararsız insandır. Bizler topluma güzel bireyler yetiştirmek istiyoruz." - İZMİR