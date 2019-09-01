Sporculara başarının yolunu açacak merkez

Atatürk Üniversitesi, hayata geçirilen "Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi" ile sporcuların başarısında pay sahibi olmayı hedefliyor.

Son teknoloji cihazlarla uzman akademisyenler tarafından kuvvet, dayanıklılık, beceri, koordinasyon, reaksiyon ve vücut kompozisyon analizi ile noro-fizyolojik testlerinin yapıldığı merkez, hem yerli hem de yabancı sporculardan ilgi görüyor.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde, 6 milyon lira maliyetle hizmete açılan merkezde, dört farklı laboratuvar bulunuyor.

Sporcuların performans ölçümlerinin yapıldığı merkezde, ayrıca fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, Türk hamamı, sauna, buhar banyosu ve tuz odası yer alıyor.

Kishalı: "Spor alanında yapılmış en önemli projelerden birisi"

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin teste tabi tuttuğu ilk sporcuların yabancı olduğunu söyledi.

Mustafa Denizli'nin İran'da teknik direktörlüğünü yaptığı Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör'ün sporcularının ölçümlerini yaptıklarını ifade eden Kishalı, şöyle konuştu:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcuların ölçümlerini yapmak için çalışma yürütüyoruz. Olimpiyatlara giden sporcuların başarılarında pay sahibi olmak için tüm hazırlıkları tamamladık ve federasyonlarla görüşmelere başladık. Performans ölçüm merkezimiz sadece Erzurum'un veya bölgenin değil, ülkemizin markası olacak. TFF 1. Lig takımlarının bazılarıyla yıllık protokol imzalanırken, merkezden yararlanmaları için Süper Lig takımlarıyla da görüşmeler sürüyor. Bu proje, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde spor alanında yapılmış en önemli çalışmalardan birisidir. "

Kishalı, sporda artık saliselerin önemli hale geldiği bir dönemde olduklarını belirterek, merkezlerinin sporcuların performanslarını en üst seviyede artırabilmelerini sağladığını dile getirdi.

Yapacakları ölçümler doğrultusunda, sezonluk planlama ve raporlarla birlikte sporcuların başarılarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Kishalı, "Antalya ve İstanbul dışında Türkiye'de böylesine donamımlı başka bir merkez bulunmuyor. Aynı ayarda iki merkezi olan ülkemizin bu alandaki açığını da kapatacağız." diye konuştu.

"Hedefimiz Türk sporuna en üst seviyede katkı sağlamaktır"

Önümüzdeki yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Türk sporcuların merkezde performans ölçümlerinin yapılması için hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Kishalı, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Türkiye'de kış kampları ağırlıkla Antalya'da, yüksek irtifa kampları ise Erzurum'da yapılmakta. Yüksek irtifa kampı için kente gelen takımların ölçümlerini mobil ekiplerimiz yapacak. Hedefimiz Türk sporuna en üst seviyede katkı sağlamak. Başarı için sporcunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları, o süreci nasıl geçirdiğini ve sporcunun anlık performansını iyi bilmeniz gerekiyor. Merkezimizde performans ölçümleri yapacağız ve takımlarımıza, sporcularımıza başarı yolunda en büyük katkıyı sağlayacağız. Sporcuların elde edecekleri başarıda pay sahibi olacağız. Ülkemizdeki en büyük eksiklik olan bu tip merkezler yokken, atadan, deden tekniklerle bugünlere geldik. Şimdi tam donanımlı performans ölçüm merkezimiz var ve laboratuvarlarımız sayesinde başarı çıtamız yükselecek."