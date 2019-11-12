Sporculara destek için tekerlekli sandalye ile curling maçı yaptılar

2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek B Klasman Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı ile Erzurum protokolü maç yaptı. Tekerlekli sandalye üzerinde oynamakta zorlanan protokole, hem yanındakiler hem de milli takım oyuncuları yardımcı oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte, B Klasman Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in de yer aldığı heyet, merkez Yakutiye ilçesi Mecidiye Mahallesi'ndeki curling salonunda önce çalışmaları izledi. Salonda daha sonra hocalardan curling taşını hedefe atma konusunda ders alan Vali Memiş ve beraberindekiler, daha sonra milli takım oyuncularıyla maç yapmak için tekerlekli sandalyelere oturdu. Tekerlekli sandalyede buz üstünde hareket etmekte zorlanan protokele, salondakiler yardımcı oldu. Vali Memiş, Bölükbaşı ve Bingül de tekerlekli sandalyeye oturarak, sporcularla maç yaptı. Vali Memiş, yaptığı her atış sonrası büyük sevinç yaşadı.

?Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'na şampiyona öncesi moral ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Memiş, "Milli takımımız Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hem moral vermek, hem de curling sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Zeka ve güç isteyen çok ilginç bir spor. Çok eğlenceli ve ben hayatımda ilk defa böyle bir sporu deniyorum. Bütün vatandaşlarımızın sporun içinde olmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.