Son Dakika Haberleri: Sporculara "ergenlik" semineri
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Sporculara "ergenlik" semineri

10 dakika önce

Kurupelitspor Futbol Kulübü'nde sporcu ve velilere "Ergenlikte görülen bedensel ve duygusal değişikler" konulu seminer verildi.

Sporculara

Kurupelitspor Futbol Kulübü'nde sporcu ve velilere "Ergenlikte görülen bedensel ve duygusal değişikler" konulu seminer verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Topkaya tarafından verilen seminere aileler de ilgi gösterdi.

Kurupelitspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Demir, seminerin faydalı olduğunu belirterek, "Sporcularımızın gelişimlerine saha içi olduğu kadar saha dışında da katkı sağlamak için düzenlediğimiz seminer çok faydalı geçti. Sporcularımızı ergenlik dönemine daha bilinçli hazırlamak istedik." dedi.

Antrenörler Mutlu Arslan ve Emre Hamzaoğlu ise eğitimlere farklı uzmanların desteği ile devam edeceklerini belirterek, Doç. Dr. Nursel Topkaya'ya teşekkür etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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