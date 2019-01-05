Sporculara Malzeme Dağıtımı Yapıldı
38 dakika önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından Pazaryerispor Futbol Okulu sporcularına spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediyesi tarafından Pazaryerispor Futbol
Okulu sporcularına spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
da malzeme dağıtım törenine katılarak Pazaryerispor'daki sporcuların yetiştirilmelerine katkıda bulunduğunu ifade etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "Pazaryerispor Futbol Okulu'ndaki kardeşlerimize firma eşofman şort tozluktan spor malzemesini dağıtım töreni düzenledik. Futbol okulumuzdaki 30 adet altyapı sporcunun hazır bulunduğu törende onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizi de çok duygulandırdı. Çocuklarımızın Pazaryerispor'a futbolcu olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak onların birlik beraberliklerini pekiştirmek kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak, hem bedensel hem de zihinsel gelişmelerine katkı sağlamak için 6 yıl önce kurduğumuz futbol takimi vefakar İsmail hocamızla birlikte düşüncelerimizin oluşmasında çok büyük katkı sağladı. Çocuklarımızın bu projeye özverili bir şekilde sahip çıktığını belirtip onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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