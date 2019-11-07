Son Dakika Haberleri: Sporculara masa tenisi desteği
Son Dakika Güncel Sporculara masa tenisi desteği

Sporculara masa tenisi desteği

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 8 masa tenisi verildi.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının himayelerinde Birevim firması, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 8 masa tenisi verildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun (TMTF) "Bir Gelecek" projesi ile 11 ilde masa tenisi ekipmanları dağıtımı için Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) arasında imzalanan üçlü protokolün ikinci ayağı için Ağrı'da 2500 Kişilik Spor Salonunda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 8 masa tenisinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesi ve plaket takdimiyle son buldu.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, TMTF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Birevim Genel Müdürü Mustafa Alpay, Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği Başkan yardımcısı Emrah Çiftçi, kurum amirleri ve sporcular katıldı

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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