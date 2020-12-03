Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren sporculara yeni sezon forma ve antrenman malzeme verildi.

Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün atletizm branşı sporcularını Edebali Stadyumu'ndaki idmanlarında ziyaret etti. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sporculara yeni sezon forma ve antrenman malzeme takımlarını vererek yeni sezonda başarılar diledi. - BİLECİK