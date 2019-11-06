Son Dakika Haberleri: Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal
Son Dakika Güncel Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal

Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal

8 saat önce

Şifalı bir bitki olarak zerdeçalı bizler artrit, osteoartrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz.

Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal, System.String[]

Şifalı bir bitki olarak zerdeçalı bizler artrit, osteoartrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz.


Zerdeçalın inflamasyonu önleyici, antiinflamatuar özelliği, ağrı azaltma ve dindirme özelliği,  batı tıbbında da tedavi olarak kullanılmaktadır.Sindirim ve karaciğer rahatsızlıkları, deri enfeksiyonları ve tahrişleri, artirit tedavisinde, kemik hastalıklarında kullanılmakta olan zerdeçalı bol bol tüketmeniz ve ağrılara iyi geleceğini bilmeniz gerekmektedir.


Bitki uzmanlarının hazımsızlık ve ishalin yanı sıra Crohn ve ülseratif  kolitis gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları için tavsiye ettikleri zerdeçalı, bizlerde artrit ve osteoartritte, ağrı tedavilerinde kanıtlanmış etkisinde dolayı kullanıyoruz.


Tedavi Amaçlı Kullanımı


?? Enflamatuar bağırsak hastalığı


?? Eklem iltihabı


SPORCULAR KAS AĞRILARINIZI ZERDEÇALLA AZALTABİLİYORUZ.


Şimdi sporcular bu bölüm sizler için geliyor, ekstrim spor yapanlar, farklı kas gruplarını çalıştıranlar, spor sonrası kasları ağrıyanlar, sürekli sakatlananlar spor sonrası ağrıyı azaltmak mümkün.


Peki nasıl mı?


Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Japonya da son yapılan ağrı tedavisi  çalışmalarının sonuçlarına baktığımızda özellikle sporcularda egzersiz sonrası kaslarda gördüğümüz ağrıları, egzersiz sonrasında alacağınız curcumin yani zerdeçal ekstralarıyla uzun dönemde azaltıp geçirebilmeniz mümkün.


Spor sonrası alıcağınız zerdeçal takviyesi ;


Sakatlanmalara neden olabilen kaslardaki ağrıların sebeplerinden biri olan kreatin  kinaz (CK) miktarlarının dengede kalmasını sağlayıp, ağrıları, inflamasyonları, iltihaplanmaları azaltıp, sakatlanma riskinizi azaltır.

Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:33:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]