Sporculardan Albay Süslü'ye Ziyaret
18 dakika önce
Wushu Türkiye Şampiyonunda madalya alan sporcular, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığına ziyaret etti.
Wushu Türkiye
Şampiyonunda madalya alan sporcular, Silvan Jandarma Komando
Alay Komutanlığına ziyaret etti.
Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Gönen
Süslü, Antalya
'da düzenlenen Wushu Türkiye şampiyonasında madalya kazanan Silvan Halk Eğitim Merkezi Wushu Takımı sporcuları Berfin Kalkan, Rojhat Suretli, Osman Yetişkin, Şakir Kalkan, Furkan Acar ve Taner Kalkan'ı başarılarından dolayı kutladığını söyledi.
Süslü, tebrik ettiği sporculara çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:12 Kaynak: AA
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