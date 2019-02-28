Son Dakika Haberleri: Sporculardan Albay Süslü'ye Ziyaret

Sporculardan Albay Süslü'ye Ziyaret

18 dakika önce

Wushu Türkiye Şampiyonunda madalya alan sporcular, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığına ziyaret etti.

Sporculardan Albay Süslü'ye Ziyaret, System.String[]
Wushu Türkiye Şampiyonunda madalya alan sporcular, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığına ziyaret etti.

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Antalya'da düzenlenen Wushu Türkiye şampiyonasında madalya kazanan Silvan Halk Eğitim Merkezi Wushu Takımı sporcuları Berfin Kalkan, Rojhat Suretli, Osman Yetişkin, Şakir Kalkan, Furkan Acar ve Taner Kalkan'ı başarılarından dolayı kutladığını söyledi.

Süslü, tebrik ettiği sporculara çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:12 Kaynak: AA

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