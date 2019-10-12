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Son Dakika Güncel Sporculardan Başkan Akçadurak'a ziyaret

Sporculardan Başkan Akçadurak'a ziyaret

33 dakika önce

Gediz Gençlik Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Sporculardan Başkan Akçadurak'a ziyaret, System.String[]

Gediz Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.


Ziyarette Gediz Amatör Spor Kulüpleri Başkanı, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gediz Belediyesi Meclis üyesi Sait Aydemir ve Altınordu Gediz Spor Okulu ve Gediz Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Hüseyin Özelce ve Sporcular katıldı.


U 14 yaş kategorisi sporcularından oluşan Kuşadası'nda düzenlenen Elit Futbol turnuvasında ikinci olan Altınordu Gediz Spor Okulu yönetici ve sporcularını makamında kabul eden Başkan Akçadurak, spora ve sporcuya her konuda destek olduklarını belirterek, kazanılan başarıdan dolayı Altınordu Gediz Spor Okulu'nu tebrik etti. - KÜTAHYA

Muharrem Akçadurak, Altınordu, AK Parti, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:33 Kaynak: İHA
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