Son Dakika Haberleri: Sporculardan Başkan Atilla'ya Ziyaret

Sporculardan Başkan Atilla'ya Ziyaret

26 dakika önce

Atletizm branşında dünya ve Avrupa şampiyonu olan 12 sporcu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Sporculardan Başkan Atilla'ya Ziyaret, System.String[]
Atletizm branşında dünya ve Avrupa şampiyonu olan 12 sporcu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Atilla, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun gelişmesi ve sporcuların desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır'da milli sporcuların yetişmesi için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Şehrimizde gençleri spora teşvik ediyoruz. Herkes sporla buluşsun diye şehrin farklı noktalarına spor tesisleri yaptık. Gençlik ve Spor Dairesi oluşturduk. Yaz spor okullarında çocukları spora teşvik etmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaz tatillerini daha iyi geçirmelerini sağlamak amacıyla farklı branşlarda açtığımız yaz okullarından çok sayıda çocuğumuz faydalandı. Kış spor okullarında ise futbol, basketbol, voleybol, judo, kort tenisi, kick boks, güreş, halk oyunları ve tekvando kurslarına farklı yaşlardaki hemşehrilerimiz katılım sağladı."

Atilla, sporculara hediyeler verirken, sporcular da Atilla'ya milli takım forması hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:47 Kaynak: AA

Atletizm, Diyarbakır, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa'da Özür Dileyen Trezeguet Affedildi Marsilya, Galatasaray'ın da İstediği Moise Kean İçin Devreye Girdi

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi UEFA'dan Milli Oyuncu Cengiz Ünder'e Büyük Onur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:13:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sporculardan Başkan Atilla'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]