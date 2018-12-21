Sporculardan Başkan Atilla'ya Ziyaret

Atletizm
branşında dünya ve Avrupa
şampiyonu olan 12 sporcu Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Atilla, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun gelişmesi ve sporcuların desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi.
Diyarbakır'da milli sporcuların yetişmesi için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Atilla, şunları kaydetti:
"Şehrimizde gençleri spora teşvik ediyoruz. Herkes sporla buluşsun diye şehrin farklı noktalarına spor tesisleri yaptık. Gençlik ve Spor Dairesi oluşturduk. Yaz spor okullarında çocukları spora teşvik etmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaz tatillerini daha iyi geçirmelerini sağlamak amacıyla farklı branşlarda açtığımız yaz okullarından çok sayıda çocuğumuz faydalandı. Kış spor okullarında ise futbol, basketbol
, voleybol
, judo, kort tenisi, kick boks, güreş, halk oyunları ve tekvando kurslarına farklı yaşlardaki hemşehrilerimiz katılım sağladı."
Atilla, sporculara hediyeler verirken, sporcular da Atilla'ya milli takım forması hediye etti.