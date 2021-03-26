Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi

26.03.2021 21:28
Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi, System.String[]

Korkuteli Belediyespor takımı sporcuları ve teknik heyeti, kamp yaptıkları Belek'te Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e sürpriz düğüm günü sürprizi yaptı.

Korkuteli Belediyespor takımı sporcuları ve teknik heyeti, kamp yaptıkları Belek'te Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e sürpriz düğüm günü sürprizi yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli Belediyespor'un kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Ziyarette Korkuteli Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Özlem, teknik heyet ve sporcular karşıladı. Takım ile sohbet eden Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e sporcular ve teknik heyet sürpriz bir doğum günü düzenledi.

Kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek, teknik ekip ve takım kaptanlarıyla birlikte pastayı kesen Başkan İşlek, Pastanın Diliminden kaptan Mustafa'ya ikram etti. Sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür eden Başkan İşlek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi
Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi
Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi

Korkuteli Belediyespor, Ömer Niyazi İşlek, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika Spor


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