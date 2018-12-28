Son Dakika Haberleri: Sporculardan Günaydın'a Destek

Sporculardan Günaydın'a Destek

1 saat önce

Isparta'da bulunan ve derece almış sporcular ile bazı spor dallarında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a destek ziyaretinde bulundu.

Sporculardan Günaydın'a Destek, System.String[]
Isparta'da bulunan ve derece almış sporcular ile bazı spor dallarında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Muay Thai sporcusu Özgür Durmuş, "Başkanımız spor camiası olarak bizi kabul etmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Derece almış sporcu arkadaşlarımızla sizleri ziyaret etmek istedik. Spora verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz, sizlerin yanınızdayız" dedi.

Isparta yağlı güreş gurubu adına konuşan Zafer Bozkurt da, "Başta yağlı güreş müsabakalarına yapmış olduğunuz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ederiz. Sizlerle inşallah daha uzun yıllar devam edeceğiz" görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise "Tüm dallardan sporcu arkadaşlarımızın ziyareti şahsımı memnun etti. Siz gençler olarak sporda başarılı dereceler alan arkadaşlarımızsınız, başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sporu destekliyoruz, desteklemek zorundayız. Şu anda seçime doğru gidiyoruz, 'biz sizi desteklemeye geldik' diyorsunuz, bu beni sevindiriyor, bunun için de teşekkür ediyorum. Bu desteğiniz gelecekte Isparta'mıza, halkımıza, bize hizmet verme şevkini artırıyor. Şevk, takdir olursa, yaptığınız işler halkı memnun ediyorsa bunun karşılığında da desteklenmem şahsıma güç veriyor, çalışma isteğimi ve hırsımı artıyor" şeklinde konuştu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:14 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Güncel
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