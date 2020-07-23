Sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları

Farklı branşlarda mücadele eden sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Sporcular, Anadolu Ajansı aracılığıyla "Kadına şiddete hayır" mesajı verdiği videolarda şu ifadeleri kullandı:

Serap Özçelik Arapoğlu (Milli karateci): "İnsan kendini kelimelerle ifade edemediği yerde ne yazık ki şiddete başvurur. Kendini geliştiren insan derdini anlatabilen insan kesinlikle bu tür davranışlara yönelmez. Biz kadınlar olarak hem kendimizi hem gelecek nesilleri eğitimli, kendinden emin ve insanlığın kıymetini bilen bir şekilde yetiştirmeliyiz. Kadının değeri toplum içinde bu kadar büyükken, kadına yönelik yapılan bu vahşetin anlamı ne? Umarım en kısa zamanda kadına, hayvana karşı yapılan her türlü vahşete keskin çözümler getirilir. Bu vahşet burada kalmamalı. Bunu yapanlar cezasını en ağır şekilde çekmeli."

Uğurcan Çakır ( Trabzonspor, kaleci): "Tüm insanlık olarak uğraşsak bir insanın gülüşünü geri getiremeyiz. Gerçek sevgi yaşamı yeşertmektir, soldurmak değil. Kadına şiddete hayır."

Erce Kardeşler (Trabzonspor, kaleci): "Tüm insanlık olarak uğraşsak bir insanı geri getiremeyiz. Gerçek sevgi yaşamı yeşertmektir, soldurmak değil. Kadına şiddete hayır."

Eda Erdem (Fenerbahçe Voleybol Takımı Kaptanı): Aramızdan ayrılan her nefeste yitip giden candan umutlarımız azalıyor. Korkularımız artıyor. Bu zehirli düşünce yapısıyla işlenecek bir cinayet daha geleceği, umutları hayalleri, karanlığa bürümesin. Artık yeter. Ne gerekiyorsa daha fazlası yapılsın ve kadına şiddet bu topraklarda son bulsun."

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe, milli basketbolcu): "Başka pınarların ölmemesi için sorumluluk hepimizin. Ne psikolojik, ne fiziksel."

Sevgi Uzun (Fenerbahçe, basketbolcu): "Hiçbir sebep bir kadının şiddet görmesine gerekçe olamaz."

Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe, basketbolcu): "Dahası olmasın, bir daha yaşanmasın. Bu güzel ülke bu utancı hakketmiyor."