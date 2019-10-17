Sporculardan Mehmetçik'e selam

Ağrı'da aralarında milli sporcuların da olduğu sporcu kafilesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sosyal medyada başlatılan "Mehmetçik'e selam gönder" kampanyasına katıldı.

Aralarında milli takımda yer alan sporcuların bulunduğu, kayak ve atletizm branşında eğitimlerini sürdüren sporcu kafilesi ile antrenörler, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Şube Müdürü Cemil Budak'la birlikte, "Komutanım bizi Suriye'ye götür" sloganları atarak, Askerlik Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Asteğmen Mehmet Özakıllı tarafından karşılanan sporcular, gönüllü olarak Suriye'ye gitmek için dilekçe imzalayıp harekata katılan güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.

Sporcu Melik Başboğa okuduğu tekmil metninde, "32 bin lisanlı 6 bin 500 faal sporcu ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım" dedi.