Pazaryeri Kick Boks Takımı Bursa'da 2 altın madalya kazandı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Kick Boks Takımı Bursa'dan 2 birincilik madalyası ile döndü.

Bursa Bölge Şampiyonasına katılan Pazaryeri Spor Kulübü sporcusu, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden Efe Can Güçlü ile Nur Yeliz Uz kilolarında finalde rakiplerini yenerek birinci olarak altın madalyalarını aldı.

Pandemi dolayısıyla uzun zamandır ara verilen kick boks yarışmalarında başarı gösteren sporcularını kutlayan antrenör Fehmi Piliç, "İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek için sporcularımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yarışmalar da başarı göstermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maça katılmamız konusunda bize her türlü maddi manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e 'e sporcularımız ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.