Sporculardan sonra sanatçılardan da Mehmetçiğe selam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Turgay Coşkun, konserlerinde Mehmetçiğe selam gönderiyor.



Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sosyal medyada başlatılan "Mehmetçiğe selam gönder" kampanyası yoğun ilgi görüyor. A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve çeşitli branşlardaki milli sporculardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Turgay Coşkun da konserlerinde Mehmetçiğe selam gönderiyor. Konserlerde asker selamı veren Coşkun'a seyirciler de ellerindeki Türk bayraklarıyla ve coşkulu alkışlarıyla eşlik ediyor.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Tiyatroları salonlarında konser verdiklerini ve turneler gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun, konserlerin çok keyifli ve coşkulu geçtiğini söyledi. İlk olarak Atatürk'ü anma konserinde asker selamı veren Coşkun, verdiği sonraki konserlerde de asker selamı verme gereksinimi hissettiğini söyledi. Coşkun, "Güney Azerbaycanlı besteci Huşeng Azeroğlu'nun bir eserini koromuzda seslendirdik. Bu parçanın sözlerinde bayrağımızı methedici, aynı zamanda askerimizi methedici çok güzel sözler vardı. Parçanın ritmik coşkusu, seyircinin alkışıyla beni çok etkiledi ve o an bütün orkestrayı ayağa kaldırıp arkama döndüm ve kendimi asker gibi hissedip selamımı verdim" diye konuştu.



Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam göndermenin kendisine onur ve gurur verdiğini belirten Coşkun, "Buradan Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu ülke için vatani görevini yapan askerlerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bundan sonraki bütün konserlerimde de bu asker selamını vereceğim. Biz bu bayrağın çatısı altında yaşıyoruz. Bayrağımız dalgalanmazsa, milletimiz olmazsa biz ne yapacaktık? Biz kendi türkülerimizi söylemesek başka devletler kendi şarkılarını bize dinletirler. Biz bayrağımıza, kültürümüze sahip çıkacağız. Asker selamı vermeyi boynumun borcu olarak görüyorum" şeklinde konuştu.



Selam sonrasında salondaki seyircinin de çok etkilendiğini ifade eden Coşkun, "Özellikle asker selamı verdiğim zaman alkışların sesi daha da yükselmeye başladı. Çok olumlu tepkiler aldım. Söz konusu vatan ve bayrak olunca insanların tepkileri çok daha coşkulu oluyor. Herkes çok memnun ayrıldı konserden ve teşekkür ettiler. Ben de bunun gururunu yaşıyorum. Böyle bir konseri yönetmek de benim için onur ve gurur verici. Biz de askerlerimizin her zaman yanındayız, bizim elimizde silahımız yok ama sazımız, sözümüz var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Buradan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz askerlerimize" dedi.



Coşkun, sporculardan sonra sanatçıları da asker selamı vermeye davet ettiğini söyledi. - ANKARA