Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor - Son Dakika

Sporcuların yaşadığı sakatlanmalarda hızla sahalara dönebilmeleri için yaygın olarak kullanılan "kök hücre" tedavisi, diz problemi yaşayan hastaların da kısa sürede iyileşmesini sağlıyor.

Son yıllarda birçok hastalığın tedavisinde çığır açan gelişmelere aracılık eden kök hücre uygulamaları, hasar gören kıkırdak ve kemiklerin yeniden yapılandırılmasında da kullanılıyor.

Bu tedaviye sakatlanma yaşayan profesyonel sporcuların en hızlı şekilde iyileşebilmesini sağlamak amacıyla sıklıkla başvuruluyor.

Spor cerrahisi alanında çalışmalar yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Bülbül, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok sporcuyu bu yöntemle ayağa kaldırdıklarını söyledi.

"Kıkırdak, menisküs yaralanmalarına karşı tedavi olanağı sağlıyor"

Bu tedavide, insan vücudunda "mezanşimal bağ dokuları" olarak adlandırılan ana yapıları oluşturan hücrelerin çeşitli yöntemlerle alındığını, özel sistemlerle ayrıldığını ve ayrılan bu kök hücrelerin hasar gören bölgelere enjekte edildiğini anlatan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zarar gören dokuya enjekte edilen kök hücreler, o dokuya dönüşerek hasarın tamir edilmesini sağlıyor. Bu tedaviye ilk olarak sporcularda başladık. Sporcuların zamanı kıymetli olduğu için tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla kullandık.

Artık kişilerin dizle ilgili birçok rahatsızlığında bu yöntemi kullanıyoruz ve çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Özellikle dizdeki kıkırdak, menisküs yaralanmaları, spor sebebiyle oluşan yıpranmalara karşı ciddi anlamda tedavi olanağı sağlıyor. Ayrıca çok ileri olmayan kireçlenmelerde de ciddi fayda sağlamaktayız."

"Kök hücreler hemen doku tamirine başlıyor"

Op. Dr. Bülbül, kök hücre uygulaması sonrasında sporcuları özel bir tedavi programına başlattıklarını belirterek, "Kök hücreler, enjeksiyonu yaptığımız andan itibaren hemen doku tamirine başlıyor. Üçüncü haftada maksimum etkiyi, birinci ayın sonunda da tam etkisini görüyoruz. Bu sayede oyuncuların spora dönüşü çok hızlı oluyor. Örneğin normalde 6 ayda sahalara dönebilecek bir sporcunun 1,5-2 ay gibi bir sürede tekrar sahaya çıkabilmesini sağlıyoruz." dedi.

Bu sürelerin kişinin yaralanmasına göre değişkenlik gösterebileceğini vurgulayan Bülbül, özellikle son 5 yıldır kök hücre tedavisinin Türkiye'de birçok merkezde yaygın olarak uygulandığını ve en iyi sistemlerin kullanıldığını dile getirdi.

Bülbül, "Diz rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar için ameliyat öncesinde birçok tedavi seçeneği mevcut. Bu tedavilerden fayda göremediğimiz yerde en güzel şekilde ameliyatını da gerçekleştiriyoruz ama öncelikle kök hücre tedavilerini denemekte fayda var." diye konuştu.

"Beklediğimden çok daha hızlı şekilde iyileşiyorum"

Yurt dışında çeşitli takımlarda oynayan 34 yaşındaki basketbolcu Ozan Akyıldız da "Profesyonel olarak 18 yıldır basketbol oynuyorum. Yaz döneminin sonunda yaşadığım sakatlık nedeniyle tedavi için Türkiye'ye geldim." ifadesini kullandı.

Sakatlığının ani bir olayla değil, uzun süreli birikim sonucu oluştuğunu aktaran Akyıldız, şöyle konuştu:

"Dizimde menüsküs yırtılması ve kemik aşınmasıyla beraber kıkırdak parçalanması vardı. Sahalara daha hızlı, iyi ve sağlıklı bir şekilde dönebilmek için buraya geldim. Kök hücre tedavisi uygulandı. 10 Kasım'da ameliyat oldum, yavaş yavaş fizik tedavi güçlendirmeleri de başladı. Şu anda beklediğimden çok daha hızlı şekilde iyileşiyorum. İnşallah yeni yıl gelmeden sahalara dönebileceğim."