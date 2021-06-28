Sporcuları Başkan Şahin uğurladı

Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar