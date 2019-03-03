Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 17 Yaralı
30 dakika önce
Başkent'te, Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya dönen sporcuları taşıyan midibüs devrildi.
Başkent'te, Mersin
'deki Türkiye
Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu
'ya dönen sporcuları taşıyan midibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.
Olay, Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesi Saray
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya dönen sporcuları taşıyan 14 BP 639 plakalı Sadık Bodur yönetimindeki midibüs devrildi. Kaza sonucu aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu
hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
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