Son Dakika Haberleri: Sporcuları Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Sporcuları Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

59 dakika önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde İstanbul'da katıldıkları spor müsabakasından dönen sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı.

Sporcuları Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı, System.String[]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde İstanbul'da katıldıkları spor müsabakasından dönen sporcuları taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 19 kişi ile çarptıkları araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Aksaray Karayolu 176 km'de 41 MA 0032 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu aracın şerit izleme kurallarına uymaması sonucu 27 ACB 281 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, 41 MA 0032 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişi ile 27 ACB 281 plakalı minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. 27 ACB 281 plakalı aracın Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrencileri taşıdığı ve sporcuların İstanbul'da U16 Salon Şampiyonası atletizm müsabakasına katılıp Gaziantep'e döndükleri öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

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