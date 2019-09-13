"Sporcularımız Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılı olacak"

NUR Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türk sporcuların Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Aydın, Dünya Güreş Şampiyonası için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Musa Aydın, güreşçilerin çok özverili ve uyumlu çalıştığını dile getirerek, "Sporcularımız bayramları kamplarda geçirdi ve ülkemizi başarıyla temsil etmek için büyük fedakarlıklar yaptı." dedi.

Güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu aktaran Aydın, "İnanıyorum ki sporcularımız dünya şampiyonasında başarılı olacak. Güreşte hedefimiz ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarıyla temsil etmek. Dolayısıyla yükümüz ağır." ifadesini kullandı.

Aydın, dünya şampiyonasında ilk 6'ya giren sporucuların Tokyo Olimpiyatları'na vize alacaklarını dile getirerek, "Dünya Güreş Birliği 21 olan olimpiyat vizesini 16'ya düşürdü. İşimiz daha zor." şeklinde konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora da zor bir şampiyona olacağını belirterek, "Herkes ilk beşe girebilmek için mücadele edecek. Rakipler de güçlü, biz de iyiyiz. Biz bu kotalardan en fazla alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Milli güreşçi Cenk İldem ise takımın hazırlık durumunun iyi olduğuna vurgulayarak, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Daha önce 2 defa dünya şampiyonalarında madalya aldım. İnşallah üçüncüyü de burada almaya geldik." ifadesini kullandı.

Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Atakan Yüksel de hedefinin şampiyon olup, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyerek, "Burada inşallah takım halinde madalyalar alıp, ülkemize dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'den 30 sporcu

Kazakistan'da 14-22 Eylül tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi 10'u kadın 30 sporcu temsil edecek.

Yarın Barı Arena'da başlayacak şampiyonanın ilk gününde, grekoromen stilde 55, 63, 72 ve 82 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.